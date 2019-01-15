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17:49

Больница в Пензе купит кровати после фото коек из досок

общество

17:49

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Фото: канал Mash

В Кузнецкой межрайонной больнице Пензенской области подтвердили подлинность опубликованных в Сети фотографий с самодельными кроватями.

В социальной сети "ВКонтакте" пользователи выложили снимки из больничных палат. Утверждалось, что в медучреждении используют кровати, состоящие из досок и двух стульев.

По словам главного врача больницы Алексея Потапова, речь идет о резервных койках, потребность в которых появилась в ночные и праздничные дни, когда в больницу в экстренном порядке доставили более 60 человек.

"Кроватей в достатке, но когда больных в нерабочие часы – в ночные и праздничные дни – переизбыток, то приходится разворачивать дополнительные, "приставные" койки ", – цитирует РИА Новости руководителя больницы.

Потапов также подчеркнул, что медучреждение уже сделало заказ на покупку нескольких резервных коек. При этом мебели в платах достаточно, кроватей установлено столько, сколько положено по федеральных нормативам.

общество

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