Сугробы Подмосковья в декабре 2018 стали почти самыми высокими в истории

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
В декабре 2018 года высота сугробов в городах Подмосковья едва не побила рекорд тридцатилетней давности, не добрав всего четыре сантиметра. Об этом сообщает портал "Метеоновости".
Как напомнили синоптики, уже в ноябре в столичном регионе появился снежный покров, а с приходом декабря высота сугробов в Москве составляла четыре сантиметра. В первый месяц зимы, погоду в основном определяли антициклоны из Скандинавии, отметили специалисты. "Они в большей степени влияли на погоду в северной половине Подмосковья, а в южные районы время от времени забрасывали снежок южные циклоны", – говорится на портале "Метеоновости".
Во второй декаде декабря синоптики зафиксировали заметную разницу в высоте сугробов в разных районах Подмосковья. Уточняется, что меньше всего снега – 18 сантиметров – было в Клину, тогда как в Черустях и Коломне намело самые высокие сугробы – 22–23 сантиметра. В предновогодние дни в Клину, Волоколамске и Можайске высота сугробов увеличилась до 25–28 сантиметров, а в Коломне – до 44 сантиметров. Однако даже такие внушительные показатели не смогли побить рекорд 1988 года. Тогда к 31 декабря высота снежного покрова в Коломне достигла 48 сантиметров, рассказали эксперты.
Ранее синоптики сообщили, что в этом году на Крещение ожидаются небольшой снег и легкий мороз. По прогнозам, в ночь с 18 на 19 января столбики термометров в столице покажут от 2 до 7 градусов ниже нуля. Крещенские купания пройдут с 18:00 18 января до 18:00 19 января.
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