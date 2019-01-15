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14:24

Ветеранам-афганцам в два раза увеличили размер единовременной выплаты

общество

14:24

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Фото: depositphotos/mizar_219842

Власти Москвы в два раза увеличили выплаты ветеранам-афганцам в честь годовщины вывода советских войск из Афганистана.

Во вторник, 15 декабря, президиум столичного правительства принял распоряжение "Об оказании единовременной материальной помощи в связи с 30-й годовщиной вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана". Таким образом, размер единовременной материальной помощи членам семей погибших в Афганистане военнослужащих, инвалидам боевых действий и ветеранам-афганцам составит от 4 до 10 тысяч рублей.

По сравнению с предыдущей выплатой в 2014 году ее размеры увеличились в два раза. В этом году единовременную матпомощь от городских властей получат 17683 человека. Из городского бюджета выделят 167 миллионов рублей.

15 февраля 2019 года исполнится 30 лет с момента вывода войск СССР из Афганистана. Весной 2018 года Владимир Путин высказался за проведение памятных мероприятий в честь годовщины. Президент поручил правительству подготовить предложения о праздновании.

общество

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