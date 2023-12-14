ГД и кабмин РФ проработают выравнивание льгот участников спецоперации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Госдума и правительство РФ работают над выравниванием статусов, льгот и гарантий для всех участников спецоперации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого замруководителя фракции "Единая Россия" Дмитрия Вяткина.

"Государственная дума вместе с правительством во исполнение указа президента над этой темой работают, и у нас есть сейчас уже в портфеле законопроектов еще ряд предложений, ряд законодательных инициатив по этой теме, которые мы прорабатывали и прорабатываем с правительством. Конечно, в тесной связке с министерством обороны РФ", – рассказал депутат.

Ранее Владимир Путин во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции заявил, что добровольцы СВО получат ту же поддержку, что и военные. По его словам, "все должны быть поставлены в абсолютно одинаковые условия". Он подчеркнул, что есть "недоработки", однако власти добьются равных условий для российских бойцов.

До этого президент исключил вторую волну мобилизации в РФ. Он напомнил, что в первую волну мобилизации привлекли 300 тысяч человек. Путин указал, что "эти люди отлично воюют", а 14 из них стали героями России.

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