Сенатор: гражданские штабы соцзащиты помогают бесперебойной работе ковид-госпиталей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко заявила, что гражданские штабы соцзащиты помогают бесперебойной работе госпиталей для лечения больных с COVID-19. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Сотрудники территориальных центров социального обслуживания департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, работающие в "зеленой" и "красной" зонах, заслуживают отдельного внимания. Их благородный труд на благо жителей трудно переоценить", – заявила сенатор.

Во время посещения резервного госпиталя по лечению больных COVID-19 городской клинической больницы имени Юдина Святенко напомнила, что специалисты занимаются закупкой продуктов для пациентов и персонала, а также контролируют качество товара. Кроме того, они передают посылки, администрируют инженерные системы госпиталей и взаимодействуют с подрядными организациями.

В медучреждении при ГКБ имени Юдина насчитывается 1 796 мест в общих платах и 57 – в палатах интенсивной терапии.

Как заявил руководитель гражданского штаба резервного госпиталя в автомобильном торговом центре "Москва" Олег Смолкин, сотрудники соцзащиты делают все, чтобы врачи могли не отвлекаться от лечения пациентов.

Представитель Совфеда Инна Святенко также поблагодарила врачей за самоотверженный труд и передала медперсоналу новогодние подарки от благотворительного фонда "Кто, если не Я" и благодарственные письма от комитета по социальной политике.

В начале декабря Сергей Собянин открыл реанимационный блок в коронавирусном госпитале на ВДНХ. Он размещен в павильоне № 75. По словам градоначальника, реанимационная площадка рассчитана на более чем 200 коек.

