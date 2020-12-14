Сенатор: гражданские штабы соцзащиты помогают бесперебойной работе ковид-госпиталей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко заявила, что гражданские штабы соцзащиты помогают бесперебойной работе госпиталей для лечения больных с COVID-19. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Сотрудники территориальных центров социального обслуживания департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, работающие в "зеленой" и "красной" зонах, заслуживают отдельного внимания. Их благородный труд на благо жителей трудно переоценить", – заявила сенатор.
Во время посещения резервного госпиталя по лечению больных COVID-19 городской клинической больницы имени Юдина Святенко напомнила, что специалисты занимаются закупкой продуктов для пациентов и персонала, а также контролируют качество товара. Кроме того, они передают посылки, администрируют инженерные системы госпиталей и взаимодействуют с подрядными организациями.
В медучреждении при ГКБ имени Юдина насчитывается 1 796 мест в общих платах и 57 – в палатах интенсивной терапии.
Как заявил руководитель гражданского штаба резервного госпиталя в автомобильном торговом центре "Москва" Олег Смолкин, сотрудники соцзащиты делают все, чтобы врачи могли не отвлекаться от лечения пациентов.
Представитель Совфеда Инна Святенко также поблагодарила врачей за самоотверженный труд и передала медперсоналу новогодние подарки от благотворительного фонда "Кто, если не Я" и благодарственные письма от комитета по социальной политике.
В начале декабря Сергей Собянин открыл реанимационный блок в коронавирусном госпитале на ВДНХ. Он размещен в павильоне № 75. По словам градоначальника, реанимационная площадка рассчитана на более чем 200 коек.
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