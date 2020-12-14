В Москве за сутки госпитализировали 1 370 пациентов с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве за сутки подтвердили 5 874 новых случая коронавируса, госпитализировали 1 370 пациентов, сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Уточняется, что на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в столичных клиниках находятся 447 человек.

"40,9% из новых случаев приходится на людей от 18 до 45 лет, 30,3% – от 46 до 65 лет, 11,8% – от 66 до 79 лет, 4,5% – старше 80 лет, 12,5% – дети", – говорится в сообщении.

Также специалисты напоминают горожанам старше 65 лет и жителям с хроническими заболеваниями о необходимости соблюдения домашнего режима.

Ранее стало известно, что в столице от коронавируса вылечились еще 4 932 пациента. Для подтверждения отсутствия заболевания у человека специалисты проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.