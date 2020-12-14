Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник

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Облачная погода установится в столичном регионе 14 декабря, говорится на портале "Метеоновости".

"Предстоящим днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона, вблизи атмосферного фронта. Ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой снег", – рассказали синоптики.

По прогнозам метеорологов, днем температура воздуха в городе будет составлять от -4 до -2 градусов, по области – от -6 до -1. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5–10 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха установится на отметке около 70%.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявлял, что на неделе в городе могут пройти небольшие осадки, которые не смогут значительно повлиять на высоту снежного покрова. Больше всего осадков, по его словам, ожидается во вторник: в городе выпадет примерно 2–4 миллиметра снега.

Минувшая суббота в столице стала самым холодным днем с начала зимы. Самая низкая температура воздуха была зафиксирована на ВДНХ.

