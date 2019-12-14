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Общество

20:00

Депутат Госдумы подарил нижегородским чиновникам вазелин перед приездом губернатора

общество власть

Депутат Госдумы Вадим Булавинов на открытии школы в поселке Гидроторф в Нижегородской области подарил главе поселковой администрации и подрядчику баночку вазелина, сообщил местный портал "НН.ру".

На торжественной церемонии Булавинов поздравил присутствующих, отметив, что школа строилась с большим трудом и ему пришлось обращаться в прокуратуру для ускорения процесса.

Постоянные переносы сроков сдачи школы, которую ждали не один десяток лет, привели к тому, что стоимость строительства выросла почти на 80 миллионов рублей.

"Понимая, что скоро сюда приедет губернатор Нижегородской области, чтобы лично посмотреть, хочется подарить и главе администрации, который обязан контролировать и сроки, и качество, и подрядчику вот эту баночку вазелина. Она им пригодится", – отметил Булавинов.

Он также призвал преподавателей и учеников внимательно проверить качество строительства.

Председатель комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Отари Аршба уже заявил, что данный инцидент будет детально рассмотрен, если поступит соответствующее обращение.

Парламентарий также уточнил, что Булавинов не давал ему никаких "письменных или вербальных пояснений".

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль, комментируя рекордную убыль населения в 2019 году, заявил, что "демографическая яма" стала результатом сложных 90-х годов.

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