Реставрация Большого московского цирка может начаться в 2018 году

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Реставрация Большого московского цирка на проспекте Вернадского может начаться в 2018 году. Об этом заявил директор цирка Эдгард Запашный, сообщает ТАСС.

По словам Запашного, работы могут занять не менее двух лет. При этом началом реконструкции можно считать подготовку проектно-сметной документации и исследование фундамента здания.

Директор цирка добавил, что в здании течет крыша и заедает механизм спуска манежа. По его словам, замена спусковых механизмов конструкции манежа обойдется в 1,2 миллиарда рублей.

8 декабря премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче цирка из федеральной в столичную собственность. Ранее сообщалось, что стоимость капремонта Большого Московского цирка на проспекте Вернадского может составить от 4,5 до 11 миллиардов рублей.