Ученые нашли новый способ справиться с голодом

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Ученые из университета штата Нью-Йорк нашли новый способ побороть чувство голода и похудеть. Об этом сообщают "Дни.ру".

Справиться с голодом помогает стимуляция нейронов. Исследователи исходили из того, что люди зачастую тянутся к еде, даже когда не голодны. Чтобы побороть голод, нужно воздействовать на лимбическую систему, которая отвечает за органы чувств.

Эксперимент американские исследователи проводили на мышах. Им вводили препарат-нейролептик клозапин-N-оксид, который активирует соответствующие нейроны. При возбуждении нервные клетки выделяли глутамат. Из-за этого животные стали есть в два раза меньше. При этом никаких побочных эффектов от приема препарата ученые не обнаружили.

Исследователи надеются, что результаты эксперимента помогут справиться с ожирением у людей.