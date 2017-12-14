Ученые нашли новый способ справиться с голодом

14 декабря, 11:40
Фото: YAY/ТАСС
Ученые из университета штата Нью-Йорк нашли новый способ побороть чувство голода и похудеть. Об этом сообщают "Дни.ру".
Справиться с голодом помогает стимуляция нейронов. Исследователи исходили из того, что люди зачастую тянутся к еде, даже когда не голодны. Чтобы побороть голод, нужно воздействовать на лимбическую систему, которая отвечает за органы чувств.
Эксперимент американские исследователи проводили на мышах. Им вводили препарат-нейролептик клозапин-N-оксид, который активирует соответствующие нейроны. При возбуждении нервные клетки выделяли глутамат. Из-за этого животные стали есть в два раза меньше. При этом никаких побочных эффектов от приема препарата ученые не обнаружили.
Исследователи надеются, что результаты эксперимента помогут справиться с ожирением у людей.
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