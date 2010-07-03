Флорист назвала цветы, влияющие на личную жизнь

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Комнатные растения способны влиять не только на настроение, но и на характер интимной жизни в паре. Об этом в эфире радио Sputnik заявила мастер-флорист Серафима Агеенко.

По словам специалиста, некоторые цветы могут влиять на биохимию человеческого организма. Это воздействие оправдывается особыми веществами, которые выделяют растения.

"Орхидею фаленопсис, которую мы чаще всего видим в магазинах, нежелательно держать в спальне. Особенно в спальне молодых людей или новобрачных. Считается, что этот цветок мешает молодым парам", – уточнила Агеенко.

В качестве примера обратного эффекта флорист указала на фиалки.

"Чтобы все хорошо было у молодых пар, в спальню надо поставить фиалку. Эти цветы очень благоприятно действуют на семейную жизнь и ее благополучие", – заявила эксперт.

Ранее президент ассоциации российских флористов Валентина Сафронова назвала несколько растений, содержать которые дома опасно для здоровья. К таким организмам относятся, например, представители семейства молочайных – их сок ядовит и вызывает ожоги.

Кроме того, особую опасность представляют кактусы. Если колючка этого растения незаметно попадет в кожный покров человека, то может спровоцировать аллергию или воспаление.

