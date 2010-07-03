Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

12:51

Флорист назвала цветы, влияющие на личную жизнь

общество экология

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Комнатные растения способны влиять не только на настроение, но и на характер интимной жизни в паре. Об этом в эфире радио Sputnik заявила мастер-флорист Серафима Агеенко.

По словам специалиста, некоторые цветы могут влиять на биохимию человеческого организма. Это воздействие оправдывается особыми веществами, которые выделяют растения.

"Орхидею фаленопсис, которую мы чаще всего видим в магазинах, нежелательно держать в спальне. Особенно в спальне молодых людей или новобрачных. Считается, что этот цветок мешает молодым парам", – уточнила Агеенко.

В качестве примера обратного эффекта флорист указала на фиалки.

"Чтобы все хорошо было у молодых пар, в спальню надо поставить фиалку. Эти цветы очень благоприятно действуют на семейную жизнь и ее благополучие", – заявила эксперт.

Ранее президент ассоциации российских флористов Валентина Сафронова назвала несколько растений, содержать которые дома опасно для здоровья. К таким организмам относятся, например, представители семейства молочайных – их сок ядовит и вызывает ожоги.

Кроме того, особую опасность представляют кактусы. Если колючка этого растения незаметно попадет в кожный покров человека, то может спровоцировать аллергию или воспаление.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика