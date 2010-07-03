ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом

Фото: предоставлено Управлением ФСБ по Псковской области

Управление ФСБ по Псковской области рассекретило фрагмент уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны. Преступления совершались в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом.

РИА Новости сообщает, что в распоряжении агентства появились 100 страниц показаний свидетелей пыток.

"За зиму 1941-1942 годов от холода и голода в лагере "Моглино" из 280 человек осталось в живых около 20", – сказано в документах.

В уголовном деле под номером С-17412 в выдержках из шести томов есть показания трех карателей. Еще один свидетель – бывший охранник – приводит детали расправ, в частности, он рассказывает о случаях массовых расстрелов, показательных казней и пыток.

В акте от 29 марта 1945 года указано, что лагерь организовали вскоре после оккупации города и района на территории бывшей погранкомендатуры. В лагере содержались военные и мирное население. По планам нацистского командования, часть региона после войны планировалось передать Эстонии.

Ранее японский журналист Ресуке Эндо заявил, что Россия должна официально признать ошибкой военную операцию СССР против Японии в 1945 году ради продолжения сотрудничества с Токио. Он посчитал "государственным преступлением" интернирование японских военнопленных, поскольку часть из них погибла и пропала без вести в советских лагерях.

