Синоптики сообщили о погоде в этот четверг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В четверг, 14 ноября, москвичей ждет солнечная погода без осадков. Воздух прогреется до +7 градусов, сообщил ведущий сотрудник центра погоды Фобос Евгений Тишковец.

"Погода сегодня хорошая, будет солнечно, без осадков. Воздух в Москве может прогреться до 5-7 градусов, по области от 3-8 градусов, это существенно выше климатической нормы", – сказал он в комментарии РИА Новости.

Будет южный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление остается значительно выше нормы, 757 миллиметров ртутного столба при норме 747 миллиметров.

Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова дала прогноз погоды на ноябрь и зиму. Она заявила, что оттепель будет наблюдаться чаще, хотя будут случаться периоды мороза.

Также синоптики говорили, что зима в Москве в этот раз будет очень теплая. Сезон войдет в пятерку, в тройку или и вовсе станет рекордным в истории метеонаблюдений.

