В ГД предложили проверять всех сотрудников полиции в РФ на полиграфе

10:05
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Альшевских предложил обеспечить нагрудной видеокамерой каждого сотрудника МВД и заставить их ежегодно проходить полиграф, чтобы уменьшить число коррупционных преступлений, сообщает "Газета.ру".
"Есть смысл подумать над тем, чтобы всех сотрудников ППС снабжать нагрудными видеокамерами, чтобы можно было отслеживать каждое их движение и слово. Также стоит ввести прохождение полиграфа каждым сотрудником, хотя бы раз в год, чтобы понимать, имел ли он противоправный опыт", – сказал Альшевских.
Он также считает, что в борьбе со взяточниками могут помочь публичные суды над каждым из них.
"Случай взяточничества нужно доводить до суда и делать процессы публичными, чтобы была неотвратимость наказания. Важно, чтобы люди понимали и могли отслеживать каждую деталь такого дела", – пояснил член комитета Госдумы.
Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности подготовила проект документа, который определяет, какие нарушения антикоррупционного законодательства можно считать незначительными и, соответственно, не карать за них.
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