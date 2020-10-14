Спасатели в ТиНАО освободили из запертой квартиры пожилую женщину

17:24
Фото: пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ
Пожилая женщина оказалась заперта в квартире в ТиНАО. Ее освободили спасатели Московского авиационного центра (МАЦ). Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
Инцидент произошел в поселке Знамя Октября.
"По приезде выяснилось, что в квартире запертой оказалась женщина, у которой отказали ноги", – говорится в сообщении.
Спасатель МАЦ Сергей Лисицын рассказал, что в присутствии родственников женщины специалисты вскрыли дверь и проникли в квартиру. Позднее пенсионерке вызвали скорую помощь.
Ранее столичные спасатели вытащили из водоема тонувшего ребенка. Инцидент случился в районе Ивановское на пруду Терлецком.
Спасатели, патрулируя территорию вблизи водоема, заметили, как переплывавший водоем ребенок скрылся под водой. Они оперативно бросились ему на помощь, направив катер к месту происшествия. Один из мужчин нырнул за мальчиком и вытащил его из воды.
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