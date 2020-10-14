Спасатели в ТиНАО освободили из запертой квартиры пожилую женщину

Фото: пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ

Пожилая женщина оказалась заперта в квартире в ТиНАО. Ее освободили спасатели Московского авиационного центра (МАЦ). Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Инцидент произошел в поселке Знамя Октября.

"По приезде выяснилось, что в квартире запертой оказалась женщина, у которой отказали ноги", – говорится в сообщении.

Спасатель МАЦ Сергей Лисицын рассказал, что в присутствии родственников женщины специалисты вскрыли дверь и проникли в квартиру. Позднее пенсионерке вызвали скорую помощь.

Ранее столичные спасатели вытащили из водоема тонувшего ребенка. Инцидент случился в районе Ивановское на пруду Терлецком.

Спасатели, патрулируя территорию вблизи водоема, заметили, как переплывавший водоем ребенок скрылся под водой. Они оперативно бросились ему на помощь, направив катер к месту происшествия. Один из мужчин нырнул за мальчиком и вытащил его из воды.

