Москва 24: мог ли Ефремов избежать сурового приговора суда

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

15 октября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция "Дело Ефремова: неизвестные факты".

Подробности резонансного ДТП со смертельным исходом, главным героем которого стал актер Михаил Ефремов, обсуждали многие. Однако по-прежнему есть вопросы. Кто виновен в том, что судебные заседания превратились в балаган? Чего было больше в действиях и поступках звездного адвоката Добровинского: желания справедливости или саморекламы? Мог ли известный актер избежать сурового наказания? Об этом и многом другом расскажут адвокат Сергей Аверцев и сын погибшего Виталий Захаров.

Смотрите прямую трансляцию 15 октября в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.