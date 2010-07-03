ХК "Соболь" отказался от претензий к "Аэрофлоту" после недопуска на рейс

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Женская команда по хоккею "Соболь", опоздавшая на рейс Москва – Иркутск, отказалась от претензий к "Аэрофлоту", рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе авиакомпании.

Там отметили, что группу пассажиров из 14 человек ждали и пытались дозвониться, однако телефон не отвечал. Первые пассажиры появились на гейте уже после окончания посадки. При этом остальные еще находились в магазинах беспошлинной торговли.

В пресс-службе уточнили, что тренер команды Татьяна Левковская написала в компанию, что отказывается от претензий и просит не рассматривать жалобу. Свой пост в Instagram женщина удалила.

В "Аэрофлоте" напомнили, что посадка на все рейсы заканчивается строго за 20 минут до вылета. Пассажиров призвали при бронировании указывать корректные контактные данные для поддержании связи.

В авиакомпании добавили, что теперь при оповещении опаздывающих пассажиров дикторы Службы информации Шереметьево используют только общее напоминание, не указывая фамилию конкретного лица.

Ранее СМИ сообщили, что женскую хоккейную команду "Соболь" не пустили на рейс SU1562 Москва – Иркутск из-за опоздания на одну минуту.

В понедельник, 14 октября, самолет "Аэрофлота", следовавший по маршруту Москва – Лондон, вернулся в аэропорт Шереметьево по техническим причинам. Посадка прошла в штатном режиме.

По информации СМИ, у воздушного судна отказал правый двигатель.