В Госдуме считают неверными сравнение призывов брать животных из приютов с "чайлдфри"

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Призывы взять под опеку питомца из приюта никак не связаны с идеологией "чайлдфри", заявил первый зампред комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. По его мнению, забота о животных не противоречит желанию завести ребенка.
"<…> никакой связи между популяризацией пристройства животных из приюта и пропагандой "чайлдфри" даже близко нет. Я могу привести пример. У меня дома живет собака-инвалид из приюта. При этом у меня двое детей", – отметил Бурматов в беседе с "Газетой.ру".
Депутат добавил, что через социальные сети он в год пристраивает более ста животных к новым хозяевам. По его словам, большинство тех, кто брал питомца под опеку, были люди с детьми. Более того, уверяет Бурматов, сначала в семьях принято заводить животное, а уже потом ребенка. Так питомец не будет ревновать своих хозяев.
Депутат считает, что пропаганды заботы о животных в стране должно быть еще больше.
"Это гуманно и правильно брать животных из приютов, и ни о какой философии "чайлдфри", здесь, конечно, даже близко речи не идет. Потому что гуманизм не может быть избирательным. Люди любят животных, люди любят детей, и нигде это не противоречит одно другому", – заключил Бурматов.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец заявила, что призывы брать питомцев из приютов представляют собой скрытую пропаганду "чайлдфри". По ее мнению, в РФ следует выпускать больше рекламы, направленной на повышение демографии среди населения.
Более того, Волынец утверждает, что бездетные пары выбирают в качестве объекта любви не детей, а питомцев. Поэтому, считает омбудсмен, животных стоит брать в дом только после того, как в семье появляется ребенок.
В ГД внесен проект о запрете распространения идеологии "чайлдфри" среди детей
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