Дмитрий Певцов с добровольцами вышли на улицы СВАО с "Любовью" и "Правдой"

Фото: Андрей Летов

На северо-востоке столицы народный артист России Дмитрий Певцов и добровольцы прошли по округу с объемными буквами, выстраиваясь в слова "За любовь!" и "За правду!".

Отмечается, что надписи можно было увидеть в общественных пространствах. Жители столицы активно выставляли в своих аккаунтах фотографии.

Как уточнил Дмитрий Певцов, именно любовь, правда и уважение к людям и Отечеству являются для него самыми важными.

"Мы с добровольцами своими призывами к любви и правде буквально "взъерошили" СВАО. Прошли по паркам, скверам и улицам. Мы считаем, что любой человек может стать значимым, если он за правду", – отметил артист.

В свою очередь, сотрудник компании "Проект-Н" Полина Анисимкова отметила, что с такими ценностями нельзя поспорить. По ее словам, люди устали от негатива и хотят слышать простые добрые слова.

Ранее Дмитрий Певцов заявил, что в каждом районе Москвы необходимо создать доступные центры научно-технического творчества для детей и молодежи. Он отметил, что нужно искать любые возможности, чтобы дети смогли рассмотреть красоту механизмов, инженерной мысли.