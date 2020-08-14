Медработники смогут бесплатно посетить музеи Подмосковья до конца 2020 года

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Государственные музеи Подмосковья организуют бесплатный вход для медицинских работников до конца 2020 года, сообщается на официальном сайте Минкульта РФ.

Такая возможность предоставлена врачам в рамках акции "Музеи – медикам". Ее проводит министерство культуры Московской области.

Бесплатные билеты для прохода в музеи можно будет получить в кассах культурных учреждений. Для его получения медик должен будет предоставить документ, который подтверждает его работу в клинике.

Ранее стало известно, что 200 медицинским работникам из Москвы и Санкт-Петербурга, которые работали с больными коронавирусом, подарят бесплатные путешествия и экскурсии. Акцию "Туризм России – медикам России" организуют Российский союз туриндустрии и Ассоциация туроператоров России.