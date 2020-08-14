Медработники смогут бесплатно посетить музеи Подмосковья до конца 2020 года

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Государственные музеи Подмосковья организуют бесплатный вход для медицинских работников до конца 2020 года, сообщается на официальном сайте Минкульта РФ.
Такая возможность предоставлена врачам в рамках акции "Музеи – медикам". Ее проводит министерство культуры Московской области.
Бесплатные билеты для прохода в музеи можно будет получить в кассах культурных учреждений. Для его получения медик должен будет предоставить документ, который подтверждает его работу в клинике.
Ранее стало известно, что 200 медицинским работникам из Москвы и Санкт-Петербурга, которые работали с больными коронавирусом, подарят бесплатные путешествия и экскурсии. Акцию "Туризм России – медикам России" организуют Российский союз туриндустрии и Ассоциация туроператоров России.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: