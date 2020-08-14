Названы товары и услуги, которые наиболее подешевели за год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Росстат назвал наиболее подешевевшие за год товары и услуги, сообщает ТАСС. Речь идет о периоде с июля 2019 по июль 2020 года. Сильнее всего подешевели репчатый лук, пшено и авиаперелеты эконом-классом.
Как оказалось, цена на репчатый лук снизилась почти на 21,8%, пшено подешевело на 14,5%, а авиаперелеты в салоне экономического класса – на 11,7%. Кроме того, дешевле стала стоить свекла – на 11,5%, сахарный песок – на 7%, стоимость свежих помидоров упала на 6,9%. Подешевел и лекарственный препарат "Винпоцетин" – на 9,9%.
При этом гречневая крупа и настойка пустырника относятся к списку наиболее подорожавших товаров. Цена на гречку выросла на 72,72%, а на настойку пустырника – на 19,15%.
Ранее сообщалось, что в России резко упали цены на фрукты и ягоды. По словам специалистов, особенно сильно подешевели дыни. Черешня упала в цене на 14%. Арбузы, нектарины и персики потеряли 10% от стоимости.
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