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13:58

Россияне стали реже разводиться и меньше жениться

общество

13:58

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россияне стали реже разводиться и меньше жениться. По данным Росстата, число регистраций браков в России за шесть месяцев 2019 года по сравнению с 2018 годом уменьшилось на 46 тысяч записей. Количество разводов сократилось на 64,4 тысячи.

Лидерами по росту количества свадеб стали Тува и Ингушетия. При этом реже жениться стали на Чукотке, в Адыгее и в Костромской области.

Самый большой рост числа разводов зафиксировали в 2019 году в Карелии, Ненецком автономном округе и Удмуртии. А вот на Чукотке, в Магаданской, Псковской и Саратовской областях разводиться стали реже.

Ранее сообщалось, что три четверти россиян убеждены в необходимости официально регистрировать свои отношения.

Отмечалось, что поход в ЗАГС важнее для людей старшего поколения. Для современной молодежи штамп в паспорте преимущественно не имеет большого значения.

При этом основными поводами для расставания опрошенные называли бедность, отсутствие работы и невозможность прокормить семью.

В прошлом году, по данным Росстата, россияне чаще всего регистрировали брак в возрасте 25-34 лет. В этом возрасте в брак вступили 456,6 тысячи мужчин и 386 тысяч женщин.

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общество

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