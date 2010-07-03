Около 15 тысяч горожан проверили здоровье легких в парках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Обследование в мобильных цифровых кабинетах флюорографии в городских парках с начала лета прошли около 15 тысяч человек, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"С конца июля проверить здоровье своих легких, гуляя по парку, горожане могут и в будни. Уже почти четыре тысячи москвичей воспользовались такой возможностью в рабочие дни, а в выходные обследование прошли около 11 тысяч человек", – поделился руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Сообщается, что с момента функционирования кабинетов флюорографии специалисты выявили более 350 подозрений на заболевания органов грудной клетки. После обнаружения диагноза пациентов отправили на дополнительное обследование уже в местную поликлинику.

Пройти обследование легких могут все желающие, с собой нужно иметь паспорт и полис ОМС. После окончания обследования пациенту выдается справка о прохождении данной процедуры, после чего врач обрабатывает и расшифровывает результаты флюорографии, а затем отправляет их в поликлинику по месту прикрепления пациента, где их вносят в электронную карту больного.

В павильонах "Здоровая Москва" ежедневно можно проконсультироваться с врачами, пройти диспансеризацию и ряд диагностических исследований. Более 40 таких павильонов работает в парках и зонах отдыха с 26 июня.

Чтобы пройти обследование, прикрепленному к поликлинике посетителю необходимы только паспорт или права. Остальным понадобится еще и московский полис ОМС. Прикрепиться к поликлинике можно прямо в павильоне. Присоединиться может любой москвич старше 18 лет.

С утра и до позднего вечера в павильонах проекта в городских парках и зонах отдыха также организованы самые разнообразные мероприятия: увлекательные мастер-классы, лекции о здоровом образе жизни, уроки спортивных единоборств, а также танцы и многое другое. Занятия бесплатные. Посещать их можно без предварительной записи. Посмотреть расписание занятий и адреса павильонов можно на сайте проекта.

