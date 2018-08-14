Москвичу дали условный срок за ложный звонок с сообщением о теракте

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В Москве 49-летнему местному жителю дали условный срок за заведомо ложное сообщение о взрывном устройстве. К такому наказанию москвича приговорил Останкинский районный суд, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.
Как отмечается, осужденный сообщил о взрывном устройстве из хулиганских побуждений.
"С учетом позиции государственного обвинителя Останкинской межрайонной прокуратуры суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы условно, с испытательным сроком в течение двух лет", – сообщили в пресс-службе.
По данным следствия, 7 мая мужчина в нетрезвом состоянии позвонил на номер "112" и сообщил оператору о готовящемся теракте в одном из культурно-досуговых центров Подмосковья.
Правоохранители направили по указанному адресу оперативную группу. Информация оказалась ложной.
Ранее сообщалось, что депутаты выступили с законодательной инициативой об увеличении штрафов за ложные звонки на номер "112" до 3000 рублей. За повторное телефонное хулиганство предлагается ужесточить наказание в виде штрафа в размере от 4000 до 5000 рублей или обязательных работ на срок до 200 часов.
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