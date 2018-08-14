Московским школьникам покажут макет кабины "Бурана"

Фото: Центральный дом авиации и космонавтики ДОСААФ России

В Центральном доме авиации и космонавтики пройдет "Космическая суббота", на которой московским школьникам покажут модель кабины космического корабля и личные вещи космонавтов. Также учащиеся школ узнают о воздухоплавании и самолетостроении, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

На мероприятии расскажут об особенностях самолетостроения военного времени. Также будет представлена экспозиция, посвященная отечественным истребителям и штурмовикам времен Великой Отечественной войны.

Кроме того, в одном из залов участники экскурсии увидят модель кабины космического корабля "Буран", личные вещи космонавтов и образцы питания.

Принять участие в мероприятиях могут учащиеся школ, студенты колледжей и вузов столицы.

Для того, чтобы принять участие в программе, нужно зарегистрироваться на сайте департамента образования города Москвы.

Мероприятие пройдет 18 августа в рамках образовательного проекта "Субботы московского школьника".

"Субботы московского школьника" включают "Космические субботы", "Инженерные субботы", "Университетские субботы", "Арт-субботы", "Телевизионные субботы".

Ранее сообщалось, что столичные школы могут провести мероприятия, посвященные началу учебного года, с 1 по 3 сентября включительно. Выбрать день образовательные учреждения могли самостоятельно.