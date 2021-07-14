Минцифры открыло "школьные" выплаты на госуслугах для всей страны

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На портале госуслуг появилась возможность подать заявление на оформление "школьной" выплаты для всех россиян. Об этом сообщается на официальном сайте Минцифры.

"Теперь те родители, которые ранее не использовали портал для оформления "детских" выплат и не получили персональные уведомления, могут самостоятельно подать заявки в Пенсионный фонд Российской Федерации", – говорится в сообщении.

При этом гражданам, уже подавшим заявление, дополнительных действий принимать не нужно.

На сегодняшний день выплаты оформили уже 7 миллионов родителей по всей России.

2 июля Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 10 тысяч рублей семьям с детьми в период с августа по декабрь 2021 года.

Данная сумма положена одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) на каждого ребенка с российским паспортом в возрасте от 6 до 18 лет. Подать заявление на ее получение можно до 1 ноября.