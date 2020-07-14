Госдума введет механизм возврата консульских сборов

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает возврат консульских сборов при отказе от совершения консульских действий, сообщает ТАСС.
Кроме того, возвращать должны будут сборы в случае отказа консульского работника в совершении отдельных видов консульских действий. Речь идет в том числе о нотариальных действиях или выдаче загранпаспорта.
Согласно документу, возврату не подлежат сборы за государственную регистрацию заключения брака, его расторжения, перемены имени, если впоследствии акт гражданского состояния не был зарегистрирован.
В феврале начали действовать обновленные правила выдачи шенгенских виз. Это касается краткосрочных виз в 22 страны ЕС, входящие в Шенгенскую зону, и четыре ассоциированные с союзом страны: Лихтенштейн, Исландию, Норвегию и Швейцарию.
Заявление можно подать за полгода до поездки вместо трех по старым правилам, однако не позднее чем за 15 дней до нее. Визовый сбор увеличился с 60 до 80 евро.
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