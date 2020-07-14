Москву накрыла гроза и сильный ветер

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сильный дождь, гроза и северный ветер с порывами до 21 метра в секунду ожидаются в Москве в ближайший час. Об этом сообщил старший оперативный дежурный ГУ МЧС России по Москве Сергей Федченко.

"В ближайший час 14 июля с сохранением до конца суток в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, при грозе усиление северного ветра порывами 16–21 м/с", – сообщил Федченко ТАСС.

В связи с прогнозируемым ухудшением погоды департамент торговли и услуг столицы обратился к рестораторам с просьбой приостановить работу летних веранд. Также отмечалось, что необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты.

Как ранее рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, коммунальные службы города переведены в режим повышенной готовности. Также он сообщил о дополнительных мерах профилактики подтоплений в столице. По его словам, городские службы проверяют системы водоотведения по всему городу, а в особо опасных участках устанавливают устройства для откачки воды.

ЦОДД попросил водителей перенести поездки из-за непогоды

В Москве 14 июля ожидаются ливневые дожди и грозы. Наибольший удар стихии придется на вечерний период. По прогнозам синоптиков, выпадет 31 миллиметр осадков.

В ЦОДД призвали горожан перенести поездки на автомобиле на внепиковое время из-за непогоды.

Ранее в Гидрометцентре России предупредили, что из-за дождей в период с 14 по 17 июля уровень воды в реках Москвы и Московской области может вырасти на 1-2 метра. Особенно сложной ситуация может быть в западной части Подмосковья.