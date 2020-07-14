Москва занимает 29-е место по количеству новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Число новых случаев коронавируса в Москве составляет 4,84 на 100 тысяч человек. По данным Росстата, это 29-е место среди субъектов России.
За последние сутки в столице зарегистрировали 613 новых случаев COVID-19. Таким образом, число новых пациентов за 24 часа уже две недели держится на низком уровне – около 600.
В России за последние сутки подтвердили 6 248 случаев коронавирусной инфекции. Всего в Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 739 947 случаев коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста зафиксированы в Калмыкии, Чукотском автономном округе, в Москве и Московской области, Ингушетии и Калининградской области.
За весь период по России умерло 11 614 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 8 804 человека, из них в Москве – 1 012 пациентов. Всего с момента начала пандемии в РФ болезнь преодолели 512 825 человек.
Переболевшие коронавирусом не застрахованы от повторного заражения
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