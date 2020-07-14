Более 110 тыс услуг оказали столичные психологи во время пандемии коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Более 110 тысяч услуг оказали сотрудники ГБУ "Московская служба психологической помощи населению" во время пандемии COVID-19. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента труда и социальной защиты населения.
Как уточняется, специалисты работали дистанционно.
"Психологи поддерживали людей в этот непростой период, отвечая на звонки по телефону и проводя онлайн-консультации. За это время они оказали более 110 тысяч услуг", – говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что на круглосуточную горячую линию с 23 марта по 23 июня поступило около 30 тысяч обращений. Самыми актуальными для жителей столицы стали вопросы, связанные с острыми стрессовыми переживаниями из-за COVID-19, боязни за своих близких и семейными кризисами.
На номер неотложной психологической помощи с 23 марта поступило более 2,2 тысячи обращений по поводу страхов и переживаний из-за коронавируса.
"Всего с 1 марта по 1 июля было принято более 18,1 тысячи звонков. Чаще звонили москвичи в возрасте от 26 до 50 лет", – говорится в сообщении.
Кроме того, в этот период очень востребованным оказалось общение со специалистом по Skype. Также среди горожан стали популярны вебинары от специалистов.
Ранее психолог из Лондонского университета Кэролайн Камау заявила, что психическое состояние человека напрямую связано с его питанием. Она пояснила, что на психоэмоциональное состояние человека влияет ограниченное потребление продуктов и недостаток жиров.
Чтобы избежать подавленного состояния и физических недугов, специалист порекомендовала ежедневно потреблять достаточное количество диетических жиров, чтобы организм мог получать необходимые ему полезные вещества.
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