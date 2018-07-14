Автомобилистов попросили соблюдать правила парковки 15 июля

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В ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" обратились к автомобилистам с просьбой не нарушать правила парковки 15 июля во время проведения финала чемпионата мира по футболу 2018 на стадионе "Лужники", передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу учреждения.



Автомобилистов попросили соблюдать правила дорожного движения и парковки, не оставлять машины в местах, которые не предназначены для этого.

Как отмечается, автомобиль, который оставили с нарушениями, может создать аварийную ситуацию, а также помешать движению транспорта.

Автомобилистов также призвали учитывать дорожные ограничения, которые действуют в день проведения матча.

Финал ЧМ-2018 состоится 15 июля. За самый престижный футбольный трофей планеты будут бороться сборные Франции и Хорватии.