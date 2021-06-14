Юлия Михалкова и Светлана Разворотнева посетили мероприятие в поддержку детей и молодежи

Фото: Москва 24/Екатерина Бибикова
В Москве при поддержке члена Общественной палаты РФ и правозащитницы Светланы Разворотневой прошло мероприятие "На высоте", цель которого помочь посетителям отрыть в себе новые таланты, а также поддержать идею предоставления детям возможности бесплатно заниматься в секциях и кружках. В ходе него художники, спортсмены и музыканты представили актуальные направления для развития детей и молодежи.
Разворотнева поздравила горожан с началом лета, а также назвала мероприятие важным этапом для продвижения ее инициативы, которая предполагает возможность для каждого ребенка бесплатно развивать свои таланты.
"Я убеждена, что шансы на развитие интеллекта и спортивных навыков детей и молодежи, не должны быть связаны с финансовыми возможностями их семей. Поэтому предлагаю строить в каждом районе столицы и каждом населенном пункте нашей страны новые современные и бесплатные культурно-досуговые центры, спортивные комплексы и бассейны", – заявила она.
Особым гостем мероприятия стала актриса, телеведущая, писательница и экс-участница шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова. Она поддержала инициативу правозащитницы, заявив, что занятия в различных кружках и секциях в детстве помогли ей найти свой жизненный путь и самореализоваться.
"Я уверена, что каждый ребенок с самого раннего детства должен обязательно получить возможность проявить себя, занимаясь спортом, и найти себя в каком-либо творческом процессе. Это развитие, воспитание характера, расширение рамок мира и кропотливый поиск своего "Я", – отметила Михалкова.
Ранее Светлана Разворотнева предложила предоставить пенсионерам бесплатные места на столичных паркингах. Свое предложение она объяснила тем, что нехватка и дороговизна парковочных площадок более всего осложняют жизнь незащищенным слоям населения.
По ее словам, у некоторых пожилых людей есть личные автомобили, однако, так как они ограничены в средствах, поездки по городу им становятся не по карману.
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