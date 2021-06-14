Еще 2 815 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве после лечения от коронавируса выздоровели еще 2 815 пациентов. Всего количество выздоровевших в городе достигло 1 096 553 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб.

При этом за сутки заболели 6 590 горожан, госпитализированы 1 694 человека. На ИВЛ находятся 457 пациентов.

В ведомстве призвали оставаться дома при любых симптомах ОРВИ.

В России за последние сутки коронавирусом заразился 13 721 человек в 84 регионах. Без клинических проявлений болезнь протекает у 2 223 пациентов. Всего в стране зафиксировано уже 5 222 408 случаев коронавируса.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что из-за медленного темпа вакцинации от коронавируса новые штаммы с измененными свойствами могут формироваться сильнее. По мнению специалиста, необходимо в более быстром темпе вакцинироваться. Особенно это касается тех граждан, которые постоянно контактируют друг с другом.

