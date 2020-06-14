Более 5 тыс учителей прошло курсы повышения квалификации за год

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Более 5 тысяч педагогов окончили курсы повышения квалификации Городского методического центра с сентября прошлого года. Перечень таких курсов был полностью обновлен, поскольку столичным учителям разрешили предлагать интересующие их направления обучения, передает портал мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что в текущем году учителя преимущественно отдавали предпочтение занятиям в дистанционном формате. Обучение по таким курсам прошло более 3 тысяч человек.

При этом наиболее востребованными программами явились занятия по функциональной грамотности, деятельности учителя и классного руководителя в условиях дистанционного обучения, метапредметности в образовании, дистанционным технологиям и организации игровой деятельности в дошкольном образовании. Кроме того, педагогов интересовали инструменты объективного оценивания.

Ранее сообщалось, что московские педагоги продолжают получать гранты за развитие МЭШ. Переход школьников на дистанционное обучение поспособствовал усиленной работе учителей по улучшению площадки.

За последние два месяца денежное вознаграждение за вклад в развитие проекта получили наиболее активные 247 преподавателей.

Всего с марта по май педагоги разместили в библиотеке МЭШ свыше 2,5 тысячи сценариев уроков, 7 670 интерактивных приложений, а также 131 учебное пособие.