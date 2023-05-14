Москвичей предупредили о легкой прохладе 14 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москвичей предупредили о легкой майской прохладе, которая ожидается в столичном регионе в воскресенье, 14 мая. О погоде рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.

"Синоптическая ситуация в большей части столичного региона за исключением восточных районов обусловлена влиянием относительно погожего скандинавского антициклона, северо-восточные ветры которого принесут нам майскую прохладу", – передает ТАСС его слова.

Он уточнил, что ожидается ветер, скорость которого составит 8 метров в секунду. Синоптик также отметил, что в столице будет переменная облачность. По его словам, осадков можно не ждать. Воздух в Москве прогреется до 17–19 градусов, в Подмосковье – до 17–20 градусов.

Тишковец обратил внимание, что 13 мая в городе установилась июльская погода, однако температурный рекорд для этой даты так и не был побит.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщил, что жителей и гостей Москвы ожидает сухая погода без осадков на предстоящей неделе. Температура в эти дни составит от 20 до 24 градусов.

Как отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, во второй половине следующей недели в Центральной России прогнозируется потепление. По словам синоптика, в среду, 17 мая, температура будет в диапазоне от 18 до 23 градусов, а в четверг, 18 мая, – от 20 до 25 градусов.



Воздух прогрелся до 24 градусов в Москве