Герой России Роман Романенко: "Любовь граждан к Родине – это основа благополучия страны"

Фото: Иван Степанов
Депутат Госдумы, космонавт и Герой России Роман Романенко поучаствовал в военно-патриотической игре "Зарница", которая прошла на юге Москвы.
"В нашей стране все больше внимания уделяется патриотическому воспитанию детей и молодежи. И это правильно. Любовь граждан к Родине – это основа благополучия страны во всех сферах", – сказал Романенко во время своего выступления. Он также поздравил победителей соревнования.
В игре приняли участие ребята в возрасте от 12 до 16 лет. Они выступили в составе десяти команд от школ, спортивных секций и туристических клубов района Чертаново Южное.
"Зарница" представляет собой имитацию боевых действий и похожа на военные учения.
Ранее Романенко заявил, что властям необходимо заинтересовать детей естественными науками и техническими специальностями, привлечь их к участию в ракетно-космических кружках и авиамоделировании.
По его мнению, среди детей могут оказаться те, кто в будущем будет строить и изобретать технические средства для полета в космос.
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