Жителей столичного региона предупредили о дожде с градом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Москве 14 мая с 16:30 до 21:00 ожидаются дождь, местами гроза, град и усиление ветра до 17 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по столице.
В пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры призвали автомобилистов снижать скорость движения, а также увеличивать дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Кроме того, им рекомендовали не парковаться под деревьями и рекламными щитами.
Пешеходов попросили быть более внимательными и обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в пятницу вечером на юго-востоке столицы и в Московской области ожидаются сильный ливень, шквалистый ветер, гроза и град. По его словам, непогода накроет столицу в период с 19:00 до 21:00.
Он добавил, что видимость при этом будет кратковременно ухудшаться до 2–3 километров. Тишковец отметил, что также ожидается гроза и град до 1–2 сантиметров. Прогнозируется, что порывы ветра могут достигать 15–20 метров в секунду, а в грозу – до 20–25 метров в секунду.
"Атмосфера": синоптик рассказал о погоде в столичном регионе в пятницу
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