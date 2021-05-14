В Госдуме дополнили идею о введении пособия для покупки масок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений

Глава думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов предложил дополнить инициативу о введении нового пособия для пенсионеров. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести ежегодное единовременное пособие для пенсионеров на покупку средств индивидуальной защиты.

Он выразил мнение, что в особенности обеспечение средствами защиты важно для людей пенсионного возраста, которые, с одной стороны, больше других подвержены тяжелым последствиям при сезонных инфекционных заболеваниях, с другой стороны, могут не иметь средств на регулярную покупку СИЗ.

Гаврилов отметил актуальность таких мер поддержки, поскольку сложное финансовое положение, в котором оказались малообеспеченные граждане в 2020 году, усугубилось ростом инфляции в сфере продовольственных товаров.

Кроме того, он предложил распространить инициативу на волонтеров и священников, которые работают в больницах и помогают нуждающимся семьям.

По мнению Гаврилова, волонтеры и священники не просто оказывают психологическую поддержку, но и оказывают духовное утешение.

Ранее вирусолог Максим Скулачев рассказал Москве 24 об эффектах ношения маски спустя год после введения масочного режима. Специалист также предположил, как долго еще придется носить средства защиты.