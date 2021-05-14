Мошенники придумали новую схему кражи данных россиян

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В компании Bi.Zone выяснили, какой новый способ выманивания денег у россиян используют мошенники. Об этом сообщает РИА Новости.

Эксперты рассказали, что мошенники начали создавать новые фишинговые сайты, которые выманивают у граждан деньги и личные данные, предлагая участие в инвестиционных проектах крупных компаний.

Среди брендов у злоумышленников чаще всего используются известные российские банки и компании нефтяной отрасли, а также Tesla и другие проекты Илона Маска.

За год было обнаружено более 600 таких сайтов. Все они представляют собой одну страницу с ярким и завлекающим заголовком, описанием преимуществ проекта, ссылкой на видео на YouTube и с формой сбора личных данных. После ввода необходимой информации всплывает окно с обещанием перезвонить, однако никаких действий далее не следует.

"Мы полагаем, что данные собираются для последующего использования в рамках социальной инженерии, когда людей обзванивают мошенники", – пояснили в Bi.Zone.

Специалисты Банка России отметили, что подобная схема является типичным примером фишинга. Целью злоумышленников в таких случаях является доверие потенциальной жертвы, воспользовавшись которым они смогут получить данные, способствующие хищению средств.

В регуляторе также напомнили, что никогда нельзя сообщать незнакомым людям данные своей банковской карты или переводить деньги по указанию незнакомых людей.

Ранее в МВД назвали три главных способа хищения мошенниками денег со счетов россиян. Основным и наиболее опасным способом является хищение денежных средств путем направления в банки распоряжений о перечислении денежных средств на счета, подконтрольные преступникам.