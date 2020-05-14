Москвичи выстроились в очереди в кафе фастфуда

В кафе сети "Макдональдс" в Москве выстраиваются длинные очереди, сообщает телеканал Москва 24.

Люди приезжают за фастфудом на машинах, поскольку лично посещать заведения общественного питания все еще запрещено.

"Месяца три не был. Вот сейчас решил заехать. Некуда пойти, все закрыто", – рассказал один из посетителей.

Другая женщина объясняет свою поездку просьбой ребенка.

"Очередь такая не всегда, приезжаю относительно часто – ребенок попросил. Вы знаете, развлечение – уже выехать куда-то, потому что гулять пока не гуляем", – заявила водитель.

Чтобы выехать на машине в автокассу, следует предварительно оформить пропуск. Как сообщалось ранее, рабочие пропуска автоматически продлены до 31 мая, а если такового нет, то потребуется указать "иную цель" поездки.

Помимо ресторанов, которые выдают заказы на вынос, такую модель используют и некоторые кофейни. Посетителям достаточно сделать заказ и ждать его на улице, соблюдая при этом правила социального дистанцирования, а также масочный режим.

Как заявил главный внештатный диетолог Минздрава РФ академик РАН Виктор Тутельян, в период изоляции гражданам следует не только правильно питаться, но и разделить приемы пищи дробно. Эксперт посоветовал принимать пищу пять-шесть раз в день.

