В Госдуме прокомментировали сообщение о смерти актрисы Аллы Мещеряковой

Фото: кадр из фильма "Ксения - любимая жена Федора" (1974), режиссер Виталий Мельников

В Госдуме прокомментировали сообщение о смерти заслуженной артистки России Аллы Мещеряковой. Первый зампред комитета ГД по культуре Елена Драпеко заявила, что у нее остались самые теплые воспоминания о ней.

"Она была воплощением женственности, мягкости скромности. У нее был очень тонкий юмор. Артистка очень хорошая, такая человечная, правдивая, искренняя", – приводит RT слова Драпеко.

Она отметила, что все знакомые высказывались о Мещеряковой как об очень хорошем, добром, мягком и интеллигентном человеке.

Алла Мещерякова скончалась 11 мая на 78-м году жизни.

Первым ее опытом в кино стал фильм "Страницы первой любви". Также она известна по ролям в таких картинах, как "А зори здесь тихие", "Первый рейс", "Бригада", "Калина красная" и других.