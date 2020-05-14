Почти половина новых заболевших в Москве младше 45 лет

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Почти половина новых пациентов с подтвержденным коронавирусом в Москве младше 45 лет. Об этом заявили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

"42,3% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 35,7% – от 46 до 65 лет, 9% – от 66 до 79 лет, еще 6% – старше 80 лет", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что среди новых выявленных случаев 7% – дети.

Уточняется, что все новые пациенты с подтвержденным коронавирусом и люди, контактировавшие с ними, в настоящий момент находятся под медицинским наблюдением.

За минувшие сутки в Москве было подтверждено 4 712 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число выявленных случаев составило 130 716.

Ранее стало известно о том, что российские врачи с тревогой ждут, как будет развиваться ситуация с коронавирусной инфекцией в стране через неделю. Они выразили опасения, что майские праздники могут привести к ухудшению ситуации с COVID-19 в стране.

Согласно последним данным, за минувшие сутки в России выявили 9 974 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего на сегодняшний день в стране зафиксировано 252 245 случаев COVID-19 в 85 регионах.