Бокерия назвал минусы плотного завтрака

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Российский кардиохирург и академик Лео Бокерия рассказал о пользе позднего ужина. По словам специалиста, именно завтрак не должен быть плотным. Об этом сообщает 5-tv.ru.

"На самом деле, когда вы наелись досыта с утра, пищеварительная система начинает работать как доменная печь. В итоге человеку хочется полежать, поспать", – заявил Бокерия.

Как заявил врач, сам он завтракает творогом уже в 5:45 утра. В операционное время на приемы пищи он не отвлекается, после чего может позволить себе фрукты или творог. А плотный ужин выпадает на время после 20:00.

По словам Бокерии, подобный подход используют американские врачи. После объемного ужина они также занимаются спортом.

В то же время группа немецких ученых установила, что после плотного завтрака люди тратят вдвое больше калорий. Данная тенденция способствует профилактике метаболических расстройств и препятствует излишнему набору веса.

