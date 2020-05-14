Приуроченный к Международному дню музеев онлайн-марафон пройдет в столице 16 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Второй онлайн-марафон "День наследия – 2020" пройдет в столице 16 мая в преддверии Международного дня музеев. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, онлайн-марафон, в котором примут участие эксперты из разных стран, начнется в 11:00 и завершится после 22:00.
"Речь пойдет о знаковых зданиях и ансамблях Москвы и других городов Европы. Например, специалисты расскажут об архитектурных памятниках Франции, Германии и Великобритании", – приводятся в материале слова Сергуниной.
Посмотреть онлайн-марафон можно будет на YouTube-канале столичного департамента культурного наследия города. На официальной странице ведомства в Facebook и в разделе "Дни наследия" портала "Узнай Москву" опубликуют ссылки на прямую трансляцию и расписание марафона. Предварительно регистрироваться не нужно.
Руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов рассказал, что за время 12-часовой трансляции первого марафона, который проходил 18 апреля, к эфиру присоединились 5 тысяч слушателей.
"Наибольшей популярностью пользовались виртуальные экскурсии, поэтому к 16 мая мы подготовили еще больше онлайн-туров с экспертами. Всего их будет семь. Москвичи смогут не только заглянуть в исторические столичные особняки, но и прогуляться по другим европейским городам!" – пояснил Емельянов.
Марафон начнется в 11:00 с приветственного слова модератора, а через 15 минут всех желающих пригласят на первую виртуальную прогулку "Крыши Москвы". Экскурсовод Ольга Тарасова покажет виды, которые открываются с известных смотровых площадок в разных частях города.
Ландшафту и археологическому наследию Лефортовского парка на юго-востоке Москве посвятят целую лекцию, которая начнется в 12:00.
В 14:00 инженер и архитектор Никола Берлукки расскажет о том, как в Италии реставрируют здания, построенные в 1930-х годах в стилях конструктивизма и модернизма. А в 15:00 состоится онлайн-экскурсия по Лондону.
Совершить виртуальную прогулку по Лейпцигу всех желающих приглашают в 15:30. Зрителям расскажут об истории этого немецкого города и покажут главные достопримечательности. А в 18:00 состоится онлайн-экскурсия по острову Сен-Луи, который расположен в центре Парижа.
Увидеть достопримечательности еще одного французского городя – Марселя – зрителей смогут в 21:40.
Последнее мероприятие марафона начнется в 22:10. Главный редактор журнала "Московское наследие", член Общественной палаты города Москвы Филипп Смирнов прочитает отрывки из книги "Красная Москва" 1920 года.
Ранее портал "Узнай Москву" подготовил два новых онлайн-квеста при участии проекта #Москвастобой. Задания посвящены истории расширения Тверской улицы и Китайгородской стены. Сообщалось, что рассматривать городские памятники и улицы, а также изучать их историю можно в одноименном мобильном приложении.
Проект #Москвастобой, выступивший партнером по составлению квестов, также проводит онлайн-экскурсии на своем сайте. По виртуальным залам приглашают пройтись Третьяковская галерея, Музей Победы, музей современного искусства "Гараж" и другие – всего 30 площадок.
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