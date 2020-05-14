Облачная с прояснениями погода установится в Москве 14 мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Облачная с прояснениями погода установится в Москве и Подмосковье в четверг, 14 мая. Об этом информирует сайт "Метеоновости".
"Максимальная температура в Москве достигнет 11–13 градусов тепла, по области – до плюс 13 градусов", – рассказали специалисты.
Синоптики отмечают возможность возникновения локальных дождей в отдельных районах города.
На сайте также уточняется, что днем будет дуть юго-западный ветер с порывами до 16 метров в секунду. При этом атмосферное давление зафиксируется на отметке 745 миллиметров ртутного столба.
"Относительная влажность воздуха – около 40 процентов", – добавляют специалисты.
Метеорологи предупреждают, что установившаяся в Москве погода может негативно повлиять на самочувствие горожан. Наибольший дискомфорт испытают люди с заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, а также с психоэмоциональными расстройствами.
Ранее желтый уровень погодной опасности был объявлен в столичном регионе из-за порывистого ветра. Сообщалось, что предупреждение продолжит действие до вечера 14 мая.
При этом к выходным ожидается улучшение погоды. Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что в столице к этому моменту стихнет ветер и сократятся осадки.
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