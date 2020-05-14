Врач поразился скорости перехода COVID-19 в тяжелую стадию

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Врач рассказал о поразившей его скорости перехода заболевания COVID-19 в тяжелую стадию.
По словам главного внештатного инфекциониста управления делами президента России, начальника центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгия Сапронова, переход от легкой формы заболевания в тяжелую происходит очень быстро.
"Если утром пациент еще чувствует себя более-менее, то вечером он может оказаться на реанимационной койке", – предупредил врач.
Он отметил, что к такому развитию событий часто оказывается не готова и большая часть врачей. Он призвал специалистов постоянно наблюдать за пациентами.
"Стремительность поражает", – резюмировал Сапронов.
Ранее руководитель Новосибирского центра профилактики тромбозов Андрей Громов рассказал об уникальности коронавируса. По словам специалиста, COVID-19 вызывает не одно заболевание, а целый "букет".
В свою очередь, главный врач Клинической больницы № 1 МЕДСИ, доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко сообщила, что российские врачи с тревогой ждут развитие ситуации с коронавирусом в стране через неделю. Медик уточнила, что некоторые россияне до сих пор не понимают опасность инфекции.
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