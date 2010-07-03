В Госдуме высказались об идее анализировать профили школьников в соцсетях

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов прокомментировал предложение ввести в школах должность специалиста по анализу соцсетей учащихся.

По его мнению, это правильная инициатива, однако это не следует делать на уровне школы. "Это приведет к еще большему негативу и отрицанию учебного процесса. А нужно делать на уровне социальных служб города или на уровне департамента образования", – цитирует его RT.

Депутат подчеркнул, что самое главное – профилактика преступлений и правонарушений. Он предположил, что стоит увлечь детей занятиями. Например, если ученики увлекаются оружием, то можно включить их в патриотические кружки, пояснил Свинцов.

"Чтобы по интересам были предложены такие форматы жизнедеятельности, которые в конечном итоге их переформатируют под какие-то положительные интересы", – заключил парламентарий.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выступила за введение в школах и вузах должности специалиста, который анализировал бы поведение учеников и сотрудников в соцсетях, передает РИА Новости.

Она считает, что такого эксперта иметь важнее, чем психолога. В соцсетях люди "как на ладони", полагает Москалькова: там можно увидеть стремления, страхи, проблемы человека. Специалист сможет увидеть, что ученик находится в депрессии и нуждается в помощи, заключила омбудсмен.