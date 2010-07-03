Прием заявок на участие в конкурсе "Доброволец России" продлится до 16 июня

Заявки на ежегодный всероссийский конкурс "Доброволец России – 2019" можно подать до 16 июня.
С 17 по 30 июня ожидается заочный этап, когда экспертное жюри начнет оценивать проекты и работы участников. Полуфинал назначен на 1 июля – 30 октября. Конкурсанты будут очно защищать проекты в рамках Окружных форумов добровольцев. С 30 октября по 19 сентября организуют очный полуфинал конкурса в МЦД "Артек" для участников до 18 лет.
Осенью "Приз зрительских симпатий" получат победители народного голосования. Вручение премии состоится на Международном форуме добровольцев, который будет проходить в Москве со 2 по 5 декабря.
К участию приглашаются волонтеры, лидеры, руководители и представители добровольческих (волонтерских) некоммерческих организаций и объединений, сотрудники госучреждений, коммерческих компаний и других инициативных групп в возрасте от 8 лет.
Участниками могут быть юридические лица: социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность по развитию добровольчества (волонтерства), волонтерские центры, созданные на базе образовательных организаций, госучреждений и коммерческих организаций. Кроме того, свои проекты смогут представить общественные добровольческие объединения без образования юрлица.
В 2018 году на конкурс отправили более 15 тысяч социальных проектов из всех регионов страны. Участие приняли свыше 1,5 миллиона человек.
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