Прием заявок на участие в конкурсе "Доброволец России" продлится до 16 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Заявки на ежегодный всероссийский конкурс "Доброволец России – 2019" можно подать до 16 июня.

С 17 по 30 июня ожидается заочный этап, когда экспертное жюри начнет оценивать проекты и работы участников. Полуфинал назначен на 1 июля – 30 октября. Конкурсанты будут очно защищать проекты в рамках Окружных форумов добровольцев. С 30 октября по 19 сентября организуют очный полуфинал конкурса в МЦД "Артек" для участников до 18 лет.

Осенью "Приз зрительских симпатий" получат победители народного голосования. Вручение премии состоится на Международном форуме добровольцев, который будет проходить в Москве со 2 по 5 декабря.

К участию приглашаются волонтеры, лидеры, руководители и представители добровольческих (волонтерских) некоммерческих организаций и объединений, сотрудники госучреждений, коммерческих компаний и других инициативных групп в возрасте от 8 лет.

Участниками могут быть юридические лица: социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность по развитию добровольчества (волонтерства), волонтерские центры, созданные на базе образовательных организаций, госучреждений и коммерческих организаций. Кроме того, свои проекты смогут представить общественные добровольческие объединения без образования юрлица.

В 2018 году на конкурс отправили более 15 тысяч социальных проектов из всех регионов страны. Участие приняли свыше 1,5 миллиона человек.