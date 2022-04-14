В столичном салоне красоты начали принимать оплату сумками Chanel

Фото: AP Photo/Amy Sussman/Invision
В столичном центре красоты стали принимать к оплате сумки Chanel. Об этом сообщает "Газета.ру".
По словам гендиректора салона, на такой шаг руководителей подтолкнула одна из постоянных клиенток, которая забыла дома банковскую карту. К тому времени Apple Pay уже не работал, поэтому в качестве платы она предложила новую сумку Chanel.
"Узнав об этой истории, другие посетительницы тоже поддержали нас. Сегодня была уже четвертая клиентка за неделю. Им эта идея понравилась", – рассказала гендиректор.
По ее словам, в скором времени салон разработает прайс-лист с учетом "новой валюты". Руководитель центра пояснила, что клиентки оставляют свои сумки, а сотрудница оценивает их по рыночной стоимости. После в салоне озвучивают цену, по которой готовы ее принять.
"Одна из клиенток предложила обменять свою сумку на другую и на разницу в рыночной стоимости между ними сделать несколько процедур", – ответила гендиректор на вопрос о том, что они будут делать с сумками Chanel.
Ранее некоторые российские блогеры сообщили, что официальные магазины торговой марки Chanel за рубежом отказались продавать свою продукцию россиянам – якобы внутри сети бутиков действует постановление, заставляющее клиентов подписывать обязательство не вывозить купленные за рубежом вещи бренда в Россию.
Позже компания объяснила отказ продавать продукцию россиянам в магазинах за рубежом соблюдением санкций Евросоюза. В компании напомнили, что принятые против России ограничительные меры не позволяют ей продавать определенным физическим и юридическим лицам изделия дороже 300 евро, если они будут использованы на территории РФ.
Блогеры начали резать на камеру сумки Chanel в знак протеста
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: