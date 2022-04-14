В столичном салоне красоты начали принимать оплату сумками Chanel

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В столичном центре красоты стали принимать к оплате сумки Chanel. Об этом сообщает "Газета.ру".

По словам гендиректора салона, на такой шаг руководителей подтолкнула одна из постоянных клиенток, которая забыла дома банковскую карту. К тому времени Apple Pay уже не работал, поэтому в качестве платы она предложила новую сумку Chanel.

"Узнав об этой истории, другие посетительницы тоже поддержали нас. Сегодня была уже четвертая клиентка за неделю. Им эта идея понравилась", – рассказала гендиректор.

По ее словам, в скором времени салон разработает прайс-лист с учетом "новой валюты". Руководитель центра пояснила, что клиентки оставляют свои сумки, а сотрудница оценивает их по рыночной стоимости. После в салоне озвучивают цену, по которой готовы ее принять.

"Одна из клиенток предложила обменять свою сумку на другую и на разницу в рыночной стоимости между ними сделать несколько процедур", – ответила гендиректор на вопрос о том, что они будут делать с сумками Chanel.

Ранее некоторые российские блогеры сообщили, что официальные магазины торговой марки Chanel за рубежом отказались продавать свою продукцию россиянам – якобы внутри сети бутиков действует постановление, заставляющее клиентов подписывать обязательство не вывозить купленные за рубежом вещи бренда в Россию.

Позже компания объяснила отказ продавать продукцию россиянам в магазинах за рубежом соблюдением санкций Евросоюза. В компании напомнили, что принятые против России ограничительные меры не позволяют ей продавать определенным физическим и юридическим лицам изделия дороже 300 евро, если они будут использованы на территории РФ.

