ГП поручила выяснить, как букмекеры попали в список системообразующих предприятий

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Генпрокуратура России поручила выяснить, из-за чего букмекерские компании оказались в списке системообразующих предприятий. Об этом рассказали представители ведомства, сообщает РИА Новости.

До этого министр экономического развития Максим Решетников заявил, что букмекерская компания попала в перечень системообразующих по числу работников, а также по объему выплаченных налогов.

Так, Генпрокуратура проверит законность добавления компании в список. В ведомстве обратили внимание, что внесение в список может стать основанием для приоритетной финансовой поддержки. Подобные меры особенно актуальны в связи с ситуацией вокруг коронавируса.

"Получена информация о включении ряда организаций, в том числе осуществляющих букмекерскую деятельность, в перечень системообразующих предприятий на основании ранее утвержденных критериев", – уточнили в ГП.

Помимо того, в дальнейшем правовую оценку включения букмекерской организации в список дадут в министерстве экономического развития РФ.

Ранее стало известно, что правительство изменит список компаний, которые могут рассчитывать на помощь государства.